Провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter из-за блокировки Трампа

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Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа.
Провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter из-за блокировки Трампа
  • Reuters

«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Наша компания не считает, что вебсайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта», — приводит местный телеканал Krem сообщение провайдера.

Компания сообщила, что подобные действия по блокировке соцсетей были предприняты после якобы жалоб от пользователей.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

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