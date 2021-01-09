Сын Трампа прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter

Сын действующего президента США Дональд Трамп — младший прокомментировал блокировку аккаунта американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

«Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?» — написал Дональд Трамп — младший в своём Twitter.

По его словам, «свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».