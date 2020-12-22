В Болгарии заявили об обнаружении британского штамма COVID-19 в апреле

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который стал распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии, был выявлен в Болгарии ещё в апреле, заявил болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев.

«Этот (мутировавший. — RT) вирус был выявлен в Национальной лаборатории по СПИДу, которая проводит секвенирование различных штаммов вирусов, ещё в апреле болгарскими специалистами. В настоящий момент этот вирус распространяется в Англии», — приводит его слова в эфире Болгарского национального радио РИА Новости.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружен штамм коронавируса из Британии.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» оценил сообщения о новом штамме коронавируса.