В ВОЗ заявили, что обнаруженные в Британии и ЮАР мутации коронавируса не связаны

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами.
В ВОЗ заявили, что обнаруженные в Британии и ЮАР мутации коронавируса не связаны
  • Reuters

«В то же время возник другой вариант, который был идентифицирован в Южной Африке, и у него была одна из тех же мутаций, это мутация 501.V2. Но это другой вариант. Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант», — цитирует РИА Новости Керкхове.

Также она сообщила, что Британия и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новой мутации коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

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