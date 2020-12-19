Швейцария одобрила использование вакцины Pfizer
- Reuters
«Вакцина Pfizer/BioNTech одобрена после тщательного изучения преимуществ и рисков», — говорится в заявлении регулятора.
Вакцина получила сертификацию спустя два месяца после получения заявки.
Ранее власти Чили одобрили использование вакцины Pfizer.
2 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech, позже это сделали в Бахрейне, Канаде и США.
Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.