Швейцария одобрила использование вакцины Pfizer

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic одобрило использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

«Вакцина Pfizer/BioNTech одобрена после тщательного изучения преимуществ и рисков», — говорится в заявлении регулятора.

Вакцина получила сертификацию спустя два месяца после получения заявки.

Ранее власти Чили одобрили использование вакцины Pfizer.

2 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech, позже это сделали в Бахрейне, Канаде и США.

Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.