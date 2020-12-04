Бахрейн вторым в мире одобрил вакцину Pfizer

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Королевство Бахрейн после Великобритании стало вторым государством в мире, которое одобрило экстренное использование вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
Бахрейн вторым в мире одобрил вакцину Pfizer
  • Reuters

«Одобрение вакцины Pfizer/BioNTech является важным дополнением к национальным мерам борьбы королевства против COVID-19, которые призваны защитить здоровье всех подданных и жителей страны во время пандемии», — приводит BNA слова руководителя Национальной службы по охране здоровья населения Королевства Бахрейн Марьяма аль-Джалахма.

Руководитель подразделения компании Pfizer в Персидском заливе Линдси Диетчи назвала принятое Бахрейном решение «историческим моментом в борьбе против COVID-19».

2 декабря сообщалось, что власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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