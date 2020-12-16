В Чили одобрили использование вакцины Pfizer
- Reuters
Об этом говорится на странице Минздрава страны в Twitter.
«Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19», — отмечается в заявлении.
🔴 AHORA | El Instituto de Salud Pública (@ispch) autoriza el uso de vacuna Pfizer en Chile contra #COVID_19. pic.twitter.com/7P837jP7vs— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 16, 2020
2 декабря власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.