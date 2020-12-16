В Чили одобрили использование вакцины Pfizer

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Власти Чили одобрили использование вакцины против коронавируса Pfizer.
В Чили одобрили использование вакцины Pfizer
  • Reuters

Об этом говорится на странице Минздрава страны в Twitter.

«Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19», — отмечается в заявлении.

2 декабря власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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