В Чили одобрили использование вакцины Pfizer

Власти Чили одобрили использование вакцины против коронавируса Pfizer.

Об этом говорится на странице Минздрава страны в Twitter.

«Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19», — отмечается в заявлении.

🔴 AHORA | El Instituto de Salud Pública (@ispch) autoriza el uso de vacuna Pfizer en Chile contra #COVID_19. pic.twitter.com/7P837jP7vs — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 16, 2020

2 декабря власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.