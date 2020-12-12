В Мексике разрешили использовать вакцину BioNTech в экстренных случаях
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Об этом сообщил замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.
«Мексика становится четвёртой страной, получившей разрешение на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях. Решение основано на критериях доказанной надёжности, эффективности и безопасности», — говорится в его заявлении.
Ранее стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях.