В Мексике разрешили использовать вакцину BioNTech в экстренных случаях

В Мексике агентство по регулированию здравоохранения разрешило использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, в экстренных случаях.

Об этом сообщил замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

«Мексика становится четвёртой страной, получившей разрешение на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях. Решение основано на критериях доказанной надёжности, эффективности и безопасности», — говорится в его заявлении.

Ранее стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях.