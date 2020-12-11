ВОЗ рассчитывает дать оценку вакцине Pfizer через несколько недель
- Reuters
«ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях... Мы ожидаем, что сможем дать заключение по вакцине Pfizer в течение следующих нескольких недель», — цитирует её ТАСС.
По её словам, аналогичные сроки применимы и для анализа вакцин от коронавируса американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.
Ранее власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцину также одобрили в Бахрейне и Канаде.
1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в Евросоюзе.
Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.