ВОЗ рассчитывает дать оценку вакцине Pfizer через несколько недель

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила заявку на одобрение вакцины от коронавируса немецкой компании BioNTech и американской фармацевтической корпорации Pfizer и рассчитывает дать ей оценку через несколько недель, сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

«ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях... Мы ожидаем, что сможем дать заключение по вакцине Pfizer в течение следующих нескольких недель», — цитирует её ТАСС.

По её словам, аналогичные сроки применимы и для анализа вакцин от коронавируса американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцину также одобрили в Бахрейне и Канаде.

1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в Евросоюзе.

Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.