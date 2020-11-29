Тегеран призвал ограничить деятельность МАГАТЭ после убийства ядерщика
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«В связи с убийством иранского учёного парламентарии ИРИ призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране», — написал он в Twitter.
Ульянов назвал мотивы Ирана понятными, однако напомнил, что «доппротокол отвечает интересам всех, включая Тегеран».
Убийство Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Минобороны Ирана, произошло 27 ноября. Рядом с автомобилем учёного прогремел взрыв, после чего машину обстреляли.
Как заявили в МИД Ирана, в убийстве прослеживается след Израиля.
Преступление осудили в Евросоюзе. В МИД Германии не исключили, что инцидент ухудшит ситуацию в регионе.
Командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани пообещал месть за убийство Фахризаде.