Тегеран призвал ограничить деятельность МАГАТЭ после убийства ядерщика

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что парламентарии Ирана призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с убийством иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Тегеран призвал ограничить деятельность МАГАТЭ после убийства ядерщика
  • © WANA
  • Reuters

«В связи с убийством иранского учёного парламентарии ИРИ призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране», — написал он в Twitter.

Ульянов назвал мотивы Ирана понятными, однако напомнил, что «доппротокол отвечает интересам всех, включая Тегеран».

Убийство Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Минобороны Ирана, произошло 27 ноября. Рядом с автомобилем учёного прогремел взрыв, после чего машину обстреляли.

Как заявили в МИД Ирана, в убийстве прослеживается след Израиля.

Преступление осудили в Евросоюзе. В МИД Германии не исключили, что инцидент ухудшит ситуацию в регионе.

Командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани пообещал месть за убийство Фахризаде.

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