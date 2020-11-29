Британия обеспокоена убийством Фахризаде в Иране

Великобритания обеспокоена убийством иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Мы обеспокоены ситуацией в Иране и в регионе, хотелось бы видеть деэскалацию», — сказал Рааб в беседе с журналисткой Софи Ридж в эфире Sky News.

Убийство Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Минобороны Ирана, произошло 27 ноября. Рядом с автомобилем учёного произошёл взрыв, после чего машину обстреляли.

По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.

Преступление осудили в Евросоюзе, также в МИД Германии заявили, что инцидент может ухудшить ситуацию в регионе.

Командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани заявил, что они объединят усилия с другими «защитниками Ирана» для мести за убийство Фахризаде.