Иранские «Аль-Кудс» будут добиваться отмщения за убийство Фахризаде
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Как сообщает Tasnim, Каани «воздал должное» погибшему учёному за его борьбу с «научными монополистами гегемонистской системы».
27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.
По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.
Преступление осудили в Евросоюзе, также в МИД Германии заявили, что инцидент может ухудшить ситуацию в регионе.