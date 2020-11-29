Иранские «Аль-Кудс» будут добиваться отмщения за убийство Фахризаде

Командир иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Каани заявил, что силы подразделения объединятся с другими «защитниками Ирана» для мести за убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Как сообщает Tasnim, Каани «воздал должное» погибшему учёному за его борьбу с «научными монополистами гегемонистской системы».

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.

Преступление осудили в Евросоюзе, также в МИД Германии заявили, что инцидент может ухудшить ситуацию в регионе.