ЕС осудил убийство иранского учёного-ядерщика

Евросоюз осудил убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«27 ноября 2020 года в иранском Абсарде правительственный чиновник Ирана и несколько гражданских лиц были убиты в результате серии насильственных нападений. Это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС», — говорится в релизе.

В сообщении также отмечается, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей убитых и желает скорейшего выздоровления всем другим лицам, которые могли быть ранены.

Он призвал «сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации».

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.