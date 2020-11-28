В Германии оценили убийство иранского учёного-ядерщика
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в ведомстве опасаются, что это приведёт к ухудшению ситуации в регионе.
«Мы очень обеспокоены сообщениями из Ирана о том, что Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения. Пока у нас нет собственных сведений об инциденте. Однако уже ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова ухудшит ситуацию в регионе — в то время, когда нам совсем не нужна такая эскалация», — отметили в пресс-службе министерства.
В МИД Германии призывают все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.
27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.
По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.