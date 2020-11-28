NYT: разведка США считает Израиль ответственным за убийство Фахризаде

Американские разведслужбы считают, что за убийством иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль, пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Как пишет газета, неизвестно, знали ли Соединённые Штаты о запланированной операции, однако обе страны «являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными относительно Ирана».

В Белом доме и в ЦРУ пока не комментируют ситуацию, говорится в материале.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.

Преступление осудили в Евросоюзе, также в МИД Германии заявили, что инцидент может ухудшить ситуацию в регионе.