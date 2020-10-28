Хаменеи осудил позицию Макрона по карикатурам на пророка Мухаммеда

Короткая ссылка
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.
Хаменеи осудил позицию Макрона по карикатурам на пророка Мухаммеда
  • Reuters

«Молодёжь Франции, спросите своего президента, почему он поддерживает оскорбления посланника Бога во имя свободы слова? Не является ли этот глупый поступок оскорблением людей, которые его избрали?» — написал он в Twitter.

Как заметил Хаменеи, во Франции не подвергают сомнению холокост, «в то время как оскорбление пророка разрешено».

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция не откажется от принципов свободы публикаций, несмотря на попытки «запугивания».

24 октября Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить