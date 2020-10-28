Хаменеи осудил позицию Макрона по карикатурам на пророка Мухаммеда

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

«Молодёжь Франции, спросите своего президента, почему он поддерживает оскорбления посланника Бога во имя свободы слова? Не является ли этот глупый поступок оскорблением людей, которые его избрали?» — написал он в Twitter.

Как заметил Хаменеи, во Франции не подвергают сомнению холокост, «в то время как оскорбление пророка разрешено».

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция не откажется от принципов свободы публикаций, несмотря на попытки «запугивания».

24 октября Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.