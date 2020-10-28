Во Франции заявили о приверженности свободе публикаций вопреки угрозам

Франция не откажется от принципов свободы выражения мнений и свободы публикаций, несмотря на попытки «запугивания», заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Представитель французского правительства отметил, что в последние дни в отношении республики наблюдались «попытки дестабилизации и запугивания».

«Несмотря на запугивание, Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, в частности — от свободы выражения мнений и свободы публикаций», — приводит его слова на брифинге по итогам заседания кабмина Le Figaro.

Он подчеркнул, что, несмотря на «возросшую в последние дни террористическую угрозу, подпитываемую призывами к ненависти», Европа проявила единство и подтвердила свою приверженность «ценностям, защищаемым Францией».

Ранее генпрокуратура Анкары возбудила дело против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

24 октября Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.