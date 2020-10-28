В Турции завели дело против Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

Генпрокуратура Анкары возбудила дело против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что дело заведено в отношении сотрудников журнала.

Как пишет Hurriyet, департамент коммуникаций администрации президента пообещал, что власти предпримут дипломатические и юридические шаги.

Ранее Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях двух стран.

16 октября экстремист обезглавил преподавателя около учебного заведения в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские.

Убийство связывают с инцидентом в школе, где учитель во время урока показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в стране не откажутся от публикации подобных карикатур.

Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах» Макрона, которые являются угрозой нацбезопасности Турции.