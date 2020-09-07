Джонсон и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает канцелярия главы британского кабмина.

«Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен «Новичком», — говорится в заявлении.

В ходе беседы также обсуждались двусторонние и международные вопросы, в том числе урегулирование в Ливии и Ливане и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее в берлинской клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах Навального химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.