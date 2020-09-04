ФРГ и Франция выпустили совместное заявление по ситуации с Навальным

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи опубликовали совместное заявление по ситуации с Алексеем Навальным.

«Они оба глубоко потрясены этим нападением на господина Навального, которое является очень серьёзным ударом по основополагающим принципам демократии и политическому плюрализму», — сообщили в пресс-службе МИД Германии.

Маас и Ле Дриан также выразили надежду, что российские власти смогут «гарантировать создание условий для соблюдения гражданских и политических прав своих граждан».

Они также заявили о важности «объяснения» со стороны России в связи с обнаружением в ФРГ данных об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой.

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.