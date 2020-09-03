Посол России в Британии считает ситуацию с Навальным провокацией

Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Алексея Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой.

«Всё это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас», — сказал дипломат журналистам.

Посол подчеркнул, что инцидент с Навальным произошёл незадолго до запланированной конференции глав МИД стран ЕС, на которой должно было состояться обсуждение пересмотра отношений с Россией.

«Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть», — цитирует Келина РИА Новости.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.