В Совфеде прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление Германии о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
В Совфеде прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
  • Reuters

Как отметил Цеков, когда произошла ситуация с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании, то стали требовать объяснения от России.

«Сейчас случилось в России (но ещё то, что они «нашли», нуждается в подтверждении) — опять требуют объяснения от России. Какой интерес для нас, для России, в «отравлении» Навального? Никаких доказательств этому нет. Это (заявление. — RT) абсолютно бездоказательное, совершенно голословное», — отметил парламентарий.

Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

В МИД Германии был приглашён посол России Сергей Нечаев, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Навальным. 

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