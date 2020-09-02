В Совфеде прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
- Reuters
Как отметил Цеков, когда произошла ситуация с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании, то стали требовать объяснения от России.
«Сейчас случилось в России (но ещё то, что они «нашли», нуждается в подтверждении) — опять требуют объяснения от России. Какой интерес для нас, для России, в «отравлении» Навального? Никаких доказательств этому нет. Это (заявление. — RT) абсолютно бездоказательное, совершенно голословное», — отметил парламентарий.
Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.
В МИД Германии был приглашён посол России Сергей Нечаев, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Навальным.