В Госдуме прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Германии о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
В Госдуме прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
  • РИА Новости

По его словам, данное заявление «стоит рассматривать как провокационное», а само слово «Новичок» было придумано на Западе, чтобы «пугать добропорядочных граждан «агрессивной» Россией».

«При этом мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы кого-то запугивать. Мы настроены на конструктивное сотрудничество, и политический процесс у нас открытый», — отметил Морозов.

Он добавил, что России было бы невыгодно, если бы «действующие политики терпели какие-то атаки, тем более с применением боевых отравляющих веществ».

«Доказательств нет, только обвинения. Мы выражаем недовольство такими беспардонными информационными атаками против России», — заключил парламентарий.

Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

В МИД Германии был приглашён посол России Сергей Нечаев, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Навальным. 

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