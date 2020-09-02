В Госдуме прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Германии о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

По его словам, данное заявление «стоит рассматривать как провокационное», а само слово «Новичок» было придумано на Западе, чтобы «пугать добропорядочных граждан «агрессивной» Россией».

«При этом мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы кого-то запугивать. Мы настроены на конструктивное сотрудничество, и политический процесс у нас открытый», — отметил Морозов.

Он добавил, что России было бы невыгодно, если бы «действующие политики терпели какие-то атаки, тем более с применением боевых отравляющих веществ».

«Доказательств нет, только обвинения. Мы выражаем недовольство такими беспардонными информационными атаками против России», — заключил парламентарий.

Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

В МИД Германии был приглашён посол России Сергей Нечаев, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Навальным.