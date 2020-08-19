Власти Австралии планируют обязательную вакцинацию от коронавируса
- © REUTERS/Diego Vara
По его словам, окончательное решение пока не принято.
«Я рассчитываю, что она (вакцинация. — RT) будет настолько обязательной, насколько это возможно. Всегда есть исключения... по медицинским причинам, однако это должно быть единственным основанием», — подчеркнул австралийский премьер.
Моррисон напомнил, что пандемия коронавируса «уничтожила экономику и унесла жизни 100 тыс. человек во всём мире».
Он отметил, что для того, чтобы вакцина была надёжным способом защиты, должно быть привито не менее 90% населения.
При этом Моррисон признал, что ожидает негативную общественную реакцию на данному решению, но не боится этого.
Ранее в Минздраве России сообщили, что медики и лица из группы риска будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».
Глава Миздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.