Власти Австралии планируют обязательную вакцинацию от коронавируса

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью радиостанции 3AW заявил, что рассчитывает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции станет обязательной.
Власти Австралии планируют обязательную вакцинацию от коронавируса
  • © REUTERS/Diego Vara

По его словам, окончательное решение пока не принято.

«Я рассчитываю, что она (вакцинация. — RT) будет настолько обязательной, насколько это возможно. Всегда есть исключения... по медицинским причинам, однако это должно быть единственным основанием», — подчеркнул австралийский премьер.

Моррисон напомнил, что пандемия коронавируса «уничтожила экономику и унесла жизни 100 тыс. человек во всём мире».

Он отметил, что для того, чтобы вакцина была надёжным способом защиты, должно быть привито не менее 90% населения.

При этом Моррисон признал, что ожидает негативную общественную реакцию на данному решению, но не боится этого.

Ранее в Минздраве России сообщили, что медики и лица из группы риска будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

Глава Миздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.

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