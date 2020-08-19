Власти Австралии планируют обязательную вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью радиостанции 3AW заявил, что рассчитывает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции станет обязательной.

По его словам, окончательное решение пока не принято.

«Я рассчитываю, что она (вакцинация. — RT) будет настолько обязательной, насколько это возможно. Всегда есть исключения... по медицинским причинам, однако это должно быть единственным основанием», — подчеркнул австралийский премьер.

Моррисон напомнил, что пандемия коронавируса «уничтожила экономику и унесла жизни 100 тыс. человек во всём мире».

Он отметил, что для того, чтобы вакцина была надёжным способом защиты, должно быть привито не менее 90% населения.

При этом Моррисон признал, что ожидает негативную общественную реакцию на данному решению, но не боится этого.

Ранее в Минздраве России сообщили, что медики и лица из группы риска будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины.

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