Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
- РИА Новости
Он сообщил, что «вакцинация будет добровольная».
«Но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население. — RT) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы — медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее Мурашко уже заявлял, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.