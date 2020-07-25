Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» вновь заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной.
Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
  • РИА Новости

Он сообщил, что «вакцинация будет добровольная».

«Но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население. — RT) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы — медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее Мурашко уже заявлял, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной. 

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.

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