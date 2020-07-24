Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной
- РИА Новости
«Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — цитирует Интерфакс Собянина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что четыре отечественных варианта вакцины доказали свою безопасность, при этом клинические испытания двух из них находятся на финальной стадии.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от COVID-19 уже в августе.