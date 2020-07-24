Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Короткая ссылка
RT
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.
Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной
  • РИА Новости

«Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — цитирует Интерфакс Собянина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что четыре отечественных варианта вакцины доказали свою безопасность, при этом клинические испытания двух из них находятся на финальной стадии.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от COVID-19 уже в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить