Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.

«Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — цитирует Интерфакс Собянина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что четыре отечественных варианта вакцины доказали свою безопасность, при этом клинические испытания двух из них находятся на финальной стадии.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от COVID-19 уже в августе.