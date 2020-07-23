Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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Врачи и другие люди из группы риска могут получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 уже в августе. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
  • РИА Новости

«Мы планируем, что это всё будет развиваться в этом году и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям. Это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — приводит Интерфакс его слова.

Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.

Мурашко заявил, что будет проведена третья фаза клинических исследований вакцины.

«Сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, эти пациенты уже на амбулаторных этапах получат вакцинацию», — сказал глава Минздрава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти готовы начать прививать население от коронавируса, как только вакцина появится.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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