Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти готовы начать прививать население от коронавируса, как только вакцина появится.
Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса
  • РИА Новости

«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5—6 млн человек», — заявил мэр в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, система функционирует.

При этом он подчеркнул, что Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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