Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса
- РИА Новости
«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5—6 млн человек», — заявил мэр в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, система функционирует.
При этом он подчеркнул, что Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.