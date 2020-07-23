В Сеченовском университете рассказали о вакцине против коронавируса

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о вакцине против коронавируса.

«Выработка иммунитета вакциной — вопрос важный и принципиальный, но не просто так, сейчас об этом нет информации. Чтобы достоверно на это ответить, необходимо проведение определённых анализов, аналитических процедур, статистической обработки данных. В ближайшую неделю это будет сделано, результаты поступят в Министерство здравоохранения», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, только после этого можно будет подробно рассказать об эффективности вакцины.

Как отметил Тарасов, пока фиксируется развитие иммунитета от данной вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат.

Ранее в Сеченовском университете оценили состояние испытывающих вакцину.

«Утро.ру» сообщало, что за минувшие сутки в России выявили ещё 5848 случаев COVID-19.