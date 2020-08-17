Российских медиков привьют от коронавируса в первую очередь

Медработники и люди из группы риска будут привиты от коронавирусной инфекции в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По заявлению ведомства, вакцина центра им. Гамалеи зарегистрирована «на условиях».

«В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, параллельно будут проводиться «пострегистрационные исследования».

Ранее в центре Гамалеи заявили, что массовая вакцинация от COVID-19 начнётся примерно через месяц после того, как будет произведено необходимое количество вакцины.

15 августа Минздрав заявил, что в России произведена первая партия российской вакцины.

О её регистрации было объявлено 11 августа российским лидером Владимиром Путиным.

Вакцину назвали «Спутник V».