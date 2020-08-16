В центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнётся примерно через месяц после того, как будет произведено необходимое количество вакцины. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, массовая вакцинация начнётся с «некоторой задержкой» по причине того, что основная масса наработанной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование.

«После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц», — цитирует его РИА Новости.

Также Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины будут продолжаться от четырёх до шести месяцев.

Ранее глава центра имени Гамалеи заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.