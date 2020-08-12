Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Libération поместила на обложку изображение российского лидера Владимира Путина в костюме агента Джеймса Бонда со шприцем в руках.

Fransız dergisi Liberation kapağında,

Putin’in elinde silah yerine şırınga ile

aşıyı tuttuğu Photoshop’u kullanmış pic.twitter.com/eI7rbxXQAD — Talat Çetin (@TalatEnverovich) August 12, 2020

Заголовок выпуска газеты, который посвящён вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, называется «Завтра не умрёт никогда», уточняет РИА Новости.

11 августа Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

По словам президента, его дочь испытала эту вакцину на себе.

Вакцина получила название «Спутник V». По заявлению Минздрава, в течение ближайших двух недель будут выпущены первые партии.

В апреле 2019 года американский журнал Time также посвятил обложку Путину, изобразив его возвышающимся над земным шаром.