Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
- РИА Новости
Fransız dergisi Liberation kapağında,— Talat Çetin (@TalatEnverovich) August 12, 2020
Putin’in elinde silah yerine şırınga ile
aşıyı tuttuğu Photoshop’u kullanmış pic.twitter.com/eI7rbxXQAD
Заголовок выпуска газеты, который посвящён вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, называется «Завтра не умрёт никогда», уточняет РИА Новости.
11 августа Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.
По словам президента, его дочь испытала эту вакцину на себе.
Вакцина получила название «Спутник V». По заявлению Минздрава, в течение ближайших двух недель будут выпущены первые партии.
В апреле 2019 года американский журнал Time также посвятил обложку Путину, изобразив его возвышающимся над земным шаром.