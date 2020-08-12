Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Короткая ссылка
Французская газета Libération поместила на обложку изображение российского лидера Владимира Путина в костюме агента Джеймса Бонда со шприцем в руках.
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
  • РИА Новости

Заголовок выпуска газеты, который посвящён вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, называется «Завтра не умрёт никогда», уточняет РИА Новости.

11 августа Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

По словам президента, его дочь испытала эту вакцину на себе.

Вакцина получила название «Спутник V». По заявлению Минздрава, в течение ближайших двух недель будут выпущены первые партии

В апреле 2019 года американский журнал Time также посвятил обложку Путину, изобразив его возвышающимся над земным шаром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить