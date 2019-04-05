Time поместил на обложку Путина с земным шаром

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Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — говорится в подзаголовке на обложке.

На земном шаре изображены белые указатели с красными звёздами. В статье журнала утверждается, что Москва создаёт «мировую сеть тиранов» с подконтрольными себе «режимами».

В сентябре прошло года Time поместил на обложку номера президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в виде матрёшек. Кроме того, оба лидера вошли в прошлом году в шорт-лист претендентов на звание «Человека года — 2018» по версии журнала.

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