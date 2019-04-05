Time поместил на обложку Путина с земным шаром
«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — говорится в подзаголовке на обложке.
На земном шаре изображены белые указатели с красными звёздами. В статье журнала утверждается, что Москва создаёт «мировую сеть тиранов» с подконтрольными себе «режимами».
В сентябре прошло года Time поместил на обложку номера президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в виде матрёшек. Кроме того, оба лидера вошли в прошлом году в шорт-лист претендентов на звание «Человека года — 2018» по версии журнала.