Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года

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Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Учитывая, что необходимость в социальном дистанцировании, вероятно, будет сохраняться, университет принял решение не проводить очные лекции в следующем учебном году. Лекции всё так же будут доступны онлайн», — приводит заявление официального представителя университета The Guardian.

При этом университет допускает возможность пересмотра данного решения в случае изменения рекомендаций британского правительства.

Кроме того, студентам могут разрешить заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Как отмечает издание, Кембриджский университет стал первым высшим учебным заведением Британии, объявившим о таком долгосрочном шаге.

Ранее Минобрнауки России предложило провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.

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