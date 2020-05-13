Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах онлайн

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести выпускные в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах онлайн
  • РИА Новости

«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей», а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн», — сказал министр.

Он выразил уверенность, что выпускной «получится не только ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы».

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что из-за коронавируса студенты университета отпразднуют выпускной в онлайн-формате.

В середине апреля Фальков отмечал, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате в связи с пандемией. 

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