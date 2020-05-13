Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах онлайн
- РИА Новости
«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей», а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн», — сказал министр.
Он выразил уверенность, что выпускной «получится не только ярким и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов объединять силы».
Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что из-за коронавируса студенты университета отпразднуют выпускной в онлайн-формате.
В середине апреля Фальков отмечал, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате в связи с пандемией.