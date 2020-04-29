В УрФУ выпускной пройдёт в онлайн-формате

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что из-за коронавируса студенты университета впервые отпразднуют выпускной в онлайн-формате.

«Каждый год летом университет проводит яркую и красочную процедуру, когда тысячи выпускников собираются вместе, получают дипломы и подбрасывают конфедератки. Нам хотелось бы эту традицию продолжить, но в этом году наша задача — чтобы никто не был подвергнут опасности, поэтому мы приняли решение провести процедуру празднования в дистанционном режиме. Призываем и другие вузы присоединится к такой инициативе», — приводит URA.RU слова Кокшарова.

Отмечается, что выпускной для 6083 студентов в этом году запланирован на 4 июля.

Кроме того, университет принял решение об отмене государственной итоговой аттестации для большинства учащихся, за исключением 287 студентов, для которых экзамены пройдут онлайн.

Как уточняет издание, защита дипломов также будет проводиться удалённо.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.