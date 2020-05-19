В Испании верят в усиление мирового сообщества после пандемии

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о вере в то, что международное сообщество может стать сильнее после кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Испании верят в усиление мирового сообщества после пандемии
  • Reuters

«Мы извлекли много уроков из этого кризиса. Мы нуждаемся друг в друге... Я уверен, что если мы будем работать вместе и сообща, мы сможем выйти более сильными из этого кризиса», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти Испании также верят в то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет продолжать играть лидирующую роль в борьбе с пандемией.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в формате телеконференции.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество к единству перед лицом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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