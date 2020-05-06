В ВОЗ призвали мировое сообщество к единству перед лицом пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество к единству перед лицом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ призвали мировое сообщество к единству перед лицом пандемии
  • Reuters

«Противоядием от пандемии являются национальное единство и глобальная солидарность», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил мнение, что, ведя борьбу с коронавирусом сейчас, человечество должно упорно трудиться над подготовкой к следующей пандемии.

«История будет судить о нас не только по тому, преодолели мы пандемию или нет, но и по урокам, которые мы извлечём, и по шагам, которые мы предпримем по её завершении», — указал он.

По его мнению, в настоящий момент имеется возможность заложить основы для более гибких систем здравоохранения в мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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