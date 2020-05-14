Более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии

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В Минобороны сообщили о возвращении в Россию более 70 военных специалистов, помогавших Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что переброска военнослужащих и спецтехники осуществляется в плановом порядке.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавируса.

6 мая Шойгу объявил о начале вывода из Италии российских подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

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