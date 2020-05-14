В Россию вернулся десятый самолёт с помогавшими в Италии военными

В Россию прибыл десятый самолёт ВКС с российскими военными специалистами, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны.

«На аэродром Чкаловский прибыл десятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавируса.

6 мая Шойгу объявил о начале вывода из Италии российских подразделений радиационной, химической и биологической защиты.