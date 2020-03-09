Число жертв коронавируса в КНР возросло до 3119

В результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае скончались 3119 человек.

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«Зафиксировано 19 016 подтверждённых случаев заражения... 58 600 человек излечились и были выписаны из больниц, 3119 скончались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с COVID-19.

7 марта стало известно, что в КНР одобрили тест-систему экспресс-диагностики коронавирусной инфекции.