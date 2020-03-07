Учёные в Китае отметили изменения в клинических симптомах COVID-19

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Клинические симптомы заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 могут со временем меняться. К такому выводу пришли китайские учёные, проанализировав течение заболевания у 89 пациентов больницы Уханьского университета.
Учёные в Китае отметили изменения в клинических симптомах COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на черновик исследования на портале Social Science Research Network (SSRN).

Исследователи сравнили симптомы, которые наблюдались у госпитализированных с коронавирусом в период с 16 по 22 января (31 пациент) и с 23 по 29 января (58 человек).

Анализ данных показал, что у первой группы наиболее выраженными симптомами были повышение температуры (более 60% случаев), слабость (41,9%) и мышечные боли (22,6%), а также слабое выделение мокроты (25%) и пониженный уровень лимфоцитов (54,2%).

В то же время у заболевших из второй группы эти симптомы присутствовали только в 6,9% случаев.

При этом такие симптомы, как кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди, проявлялись одинаково часто в обеих группах.

В связи с этим учёные пришли к выводу о способности инфекции длительное время скрытно находиться в организме, а также возможности постепенной мутации COVID-19 в вирус, схожий с гриппом.

Ранее Национальное управление Китая по контролю медицинских изделий одобрило тест-систему, позволяющую диагностировать наличие COVID-19 в течение 29 минут.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что заражение новым типом коронавирусной инфекции возможно не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

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