Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путём через грязные руки, через грязную воду также может распространяться», — цитирует её РИА Новости.

В связи с этим Попова призвала неукоснительно соблюдать базовые принципы личной гигиены.

«Сегодня требования к каждому — защитить своё здоровье простыми известными правилами», — подчеркнула она.

В частности, рекомендуется чаще мыть руки и лицо, а также регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жильё и предметы личного обихода.

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