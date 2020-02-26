Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путём через грязные руки, через грязную воду также может распространяться», — цитирует её РИА Новости.

В связи с этим Попова призвала неукоснительно соблюдать базовые принципы личной гигиены.

«Сегодня требования к каждому — защитить своё здоровье простыми известными правилами», — подчеркнула она.

В частности, рекомендуется чаще мыть руки и лицо, а также регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жильё и предметы личного обихода.

Ранее Минздрав России назвал среди симптомов коронавируса повышенную утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, повышенную температуру и озноб.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.

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