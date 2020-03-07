Китай выделяет ВОЗ $20 млн на борьбу с новым коронавирусом

Короткая ссылка
Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Китай выделяет ВОЗ $20 млн на борьбу с новым коронавирусом
  • Reuters

«Пришли хорошие новости от правительства Китая: они выделяют ВОЗ $20 млн, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР», — написал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё может быть предотвращена.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить