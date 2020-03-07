Китай выделяет ВОЗ $20 млн на борьбу с новым коронавирусом

Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Пришли хорошие новости от правительства Китая: они выделяют ВОЗ $20 млн, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР», — написал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё может быть предотвращена.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.