Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае возросло до 3097.

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время более 57 тыс. человек выписаны из больниц.

Уточняется, что в стране зафиксировано около 80,7 тыс. случаев инфицирования.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай выделяет организации $20 млн на борьбу с COVID-19.

Также сообщалось, что в Китае проводят тестирование шести типов вакцины от инфекции на мышах и макаках.