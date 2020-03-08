Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097
- Reuters
Об этом информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Вместе с тем отмечается, что в настоящее время более 57 тыс. человек выписаны из больниц.
Уточняется, что в стране зафиксировано около 80,7 тыс. случаев инфицирования.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай выделяет организации $20 млн на борьбу с COVID-19.
Также сообщалось, что в Китае проводят тестирование шести типов вакцины от инфекции на мышах и макаках.