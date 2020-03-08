Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097

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Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае возросло до 3097.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097
  • Reuters

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время более 57 тыс. человек выписаны из больниц.

Уточняется, что в стране зафиксировано около 80,7 тыс. случаев инфицирования.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай выделяет организации $20 млн на борьбу с COVID-19.

Также сообщалось, что в Китае проводят тестирование шести типов вакцины от инфекции на мышах и макаках.

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