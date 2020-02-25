Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ в странах Прибалтики

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ и ущемлении прав национальных меньшинств в странах Прибалтики.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

«В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств, вплоть до позорного феномена безгражданства. Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда Россия указывает Западу на данные факты, оттуда слышны лишь «стыдливые ссылки на заботу о свободе слова и мирных собраний».

Ранее журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.

1 января агентство Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме, его сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

Также 20 ноября 2019 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов. В связи с этим Россия выразила обеспокоенность и призвала спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на это.