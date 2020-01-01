Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«В последние дни прошлого года мы неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что, несмотря на, мягко говоря, абсурдные требования властей и угрозу, в которую очень не хочется верить, мы не имеем права рисковать судьбами наших людей», — говорится в обращении шеф-редактора Sputnik Эстония Елены Черышёвой.

Она сообщила, что в связи с этим «с 1 января сотрудники редакции были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА «Россия сегодня».

При этом она подчеркнула, что «сайт продолжит работу в полном объёме», но, «чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, потребуется некоторое время».

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

18 декабря сотрудники информагентства получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

30 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.