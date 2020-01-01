В ООН отреагировали на ситуацию вокруг Sputnik Эстония

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В ООН сообщили, что получили письмо главного редактора RT Маргариты Симоньян по ситуации со Sputnik Эстония и отправили его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для последующих действий.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

В письме Симоньян обратилась в том числе к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В этом послании она попросила его «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении Sputnik Estonia, «дать надлежащую оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова» и принять меры по обеспечению прав журналистов на осуществление их профессиональной деятельности.

Также главный редактор RT призвала Гутерреша потребовать от эстонских властей «содержательных ответов о соблюдении ими норм ООН, об уважении которых они заявляют».

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

18 декабря сотрудники информагентства получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

30 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.

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