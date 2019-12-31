В СЖР назвали беспрецедентным давление властей Эстонии на Sputnik

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Ситуация с давлением на сотрудников Sputnik Эстония является беспрецедентной, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
В СЖР назвали беспрецедентным давление властей Эстонии на Sputnik
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ситуация с преследованием Sputnik Эстония является примером беспрецедентного давления со стороны властей в адрес СМИ, актом цензуры и применением двойных стандартов в отношении российских СМИ и журналистов, сотрудничающих с ними», — сказал он ТАСС.

По его словам, действия Таллина идут вразрез с декларируемыми принципами свободы слова.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

18 декабря сотрудники информагентства получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

30 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.

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