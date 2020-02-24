Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

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Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
Журналиста «Известий» не пустили в Латвию
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что журналист в составе съёмочной группы вылетел в латвийскую столицу утром в понедельник, 24 февраля.

При въезде пограничники проинформировали Захарова о невозможности посетить страну и выдали ему соответствующие документы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал преследование журналистов в Латвии и Эстонии, отметив необходимость «включать механизм и санкции против конкретных чиновников соответствующих стран».

1 января агентство Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме, его сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

Также 20 ноября 2019 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов. В связи с этим Россия выразила обеспокоенность и призвала спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на это.

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