Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что журналист в составе съёмочной группы вылетел в латвийскую столицу утром в понедельник, 24 февраля.

При въезде пограничники проинформировали Захарова о невозможности посетить страну и выдали ему соответствующие документы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал преследование журналистов в Латвии и Эстонии, отметив необходимость «включать механизм и санкции против конкретных чиновников соответствующих стран».

1 января агентство Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме, его сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

Также 20 ноября 2019 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов. В связи с этим Россия выразила обеспокоенность и призвала спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на это.